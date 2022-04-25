Вашингтон, 25 апреля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Актриса Тандиве Ньютон состоит в отношениях с рэпером Lonr (Элайджа Диас). Об этом 25 апреля пишет Mail Online.

Цитата из т/с «Мир Дикого Запада». Реж. Ричард Дж. Льюис, Джонатан Нолан. 2016 Тандиве Ньютон

Папарацци сфотографировали пару во время прогулки — актриса и рэпер целовались, держась за руки. Как отмечает СМИ, новый избранник 49-летней Ньютон младше её на 24 года.

Ранее западные СМИ сообщили, что Тандиве Ньютон разводится с супругом, режиссёром Олом Паркером. По их данным, артистка тяжело переживает развод, из-за чего она отказалась от участия в фильме «Супер Майк: Последний танец».