Москва, 25 апреля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) раскритиковали в Сети после совместного ролика с сыном. Об этом пишет Telegram-канал «Светские хроники» 25 апреля.

Gil Zetbase Тимати

Дело в том, что музыкант опубликовал видео, на котором кормит собственного сына с ножа, чем спровоцировал массу негативных комментариев в свой адрес. Однако, как позднее отметили некоторые пользователи, Тимати использовал нож для масла, поэтому никак не мог нанести вред ребёнку.

Ранее Тимати раскритиковал музыканта Face (Иван Дрёмин). Причиной для высказываний стало интервью последнего с журналистом Юрием Дудём (СМИ, признанное в России иностранным агентом), в ходе которого он негативно отозвался о жителях России.