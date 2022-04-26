Белград, 26 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Евросоюз не оказывает давление на Сербию по поводу антироссийских санкций, он просто озвучивает свои ожидания. Такое мнение высказал председатель Евроатлантического совета Сербии и член правящей Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз 23 апреля.

Balkan Photos Сербия и ЕС

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Шормаз в интервью сербским СМИ прокомментировал результаты последнего опроса общественного мнения, в соответствии с которыми более 50% граждан Сербии выступает против членства своей страны в ЕС. По его мнению, это последствие недостаточной информированности населения о настоящей природе отношений Сербии с Евросоюзом, который регулярно выполняет свои обязательства по отношению к Сербии как к стране-кандидату на вступление в эту организацию.

«Брюссель не перестал выполнять договоренности, вытекающие из подписанного с Сербией соглашения о стабилизации и присоединении к ЕС. Евросоюз ежедневно выполняет всё, о чём он договорился с Сербией», — процитировало издание «Политика» слова Шормаза.

Он также добавил, что Сербия не присоединилась к санкциям, введенным против России из-за «нападения на Украину», но, тем не менее, сербские власти сделали шаги, которые «намного хуже для России» — трижды проголосовали в ООН за резолюции, в рамках которых «Россия осуждается за агрессию, поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются преступления».

«Сербия всё это уже сделала, но не информировала об этом своих граждан. Сербия все еще не присоединилась к антироссийским санкциям, но Евросоюз этого от нее ожидает. Речь идет не о давлении, а о ожиданиях. Если мы партнеры, тогда мы должны делать все то, что делают наши партнеры», — полагает Шормаз.

Политик видит проблему в том, что Евросоюз в сербских СМИ представлен как источник давления.

«ЕС и США подарили Сербии больше, чем инвестировали Россия и Китай вместе взятые. Теперь посмотрите, как мы ко всему этому относимся», — призвал Шормаз.

Он убеждён, что 70% граждан Сербии выступило бы за вступление в ЕС, если бы они знали правду.

Напомним, что агентство Ipsos провело в Сербии очередной соцопрос. В соответствии с его результатами, большинство граждан выступило бы против присоединения Сербии к ЕС, если бы референдум по этому вопросу был проведен сейчас.