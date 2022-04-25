Москва, 25 апреля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Без участия украинской стороны и несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, ВС РФ за сутки 24 апреля вывезли из опасных районов Донбасса и Украины 9285 человек, из них — 733 ребёнка, сообщил 25 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Он отметил, что с начала спецоперации ВС России на Украине из этих районов эвакуировали 975 234 человека, включая 178 091 ребёнка. Российскую государственную границу пересекло за это время 127 486 единиц личного автомобильного транспорта, за сутки — 1215.

На территории России продолжают функционировать более девяти с половиной тысяч пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

Также за минувшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 346 обращений, а всего их в базе данных 2 753 213 из 2131 населённого пункта Украины.