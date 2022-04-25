Рим, , 22:01 — REGNUM Глава комиссии сената Италии по международным делам Вито Петрочелли должен покинуть свой пост, заявила 25 апреля глава фракции леволиберальной Демократической партии в сенате Симона Мальпецци.

Италия

Она полагает, что «провокации» со стороны Петрочелли (представляет в парламенте популистское «Движение 5 звезд») становятся чрезмерными и что действия сенатора вредят Италии.

Как сообщалось ранее, «провокация» состояла в выделении буквы Z в одной из записей в Twitter. Кроме того, коллеги по сенату и ранее упрекали его за недостаточно проукраинскую позицию.