Лондон, , 21:59 — REGNUM Рок-музыкант Оззи Осборн изменит планировку своего поместья в Бакингемшире (Великобритания), которое признано памятником архитектуры. Об этом 25 апреля пишет The Sun.

Оззи Осборн F darkbladeus

По данным СМИ, Осборн планирует пристроить дополнительное крыло, в котором разместится реабилитационный центр. Как отмечает издание, это поможет артисту замедлить прогрессирование неизлечимого заболевания.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2020 года Оззи Осборн подтвердил слухи о том, что у него диагностирована болезнь Паркинсона. «Я больше не могу жить с этим, так как у меня, похоже, заканчиваются отговорки», — признался музыкант.

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