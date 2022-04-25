Лондон, 25 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Рок-музыкант Оззи Осборн изменит планировку своего поместья в Бакингемшире (Великобритания), которое признано памятником архитектуры. Об этом 25 апреля пишет The Sun.

F darkbladeus Оззи Осборн

По данным СМИ, Осборн планирует пристроить дополнительное крыло, в котором разместится реабилитационный центр. Как отмечает издание, это поможет артисту замедлить прогрессирование неизлечимого заболевания.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2020 года Оззи Осборн подтвердил слухи о том, что у него диагностирована болезнь Паркинсона. «Я больше не могу жить с этим, так как у меня, похоже, заканчиваются отговорки», — признался музыкант.