Мурманск, , 21:59 — REGNUM В Мурманске 9 мая пройдут торжественные митинги, шествие «Бессмертного полка», а также парад военной техники и пролет авиации. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис, сообщает региональное правительство.

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В параде Победы примут участие почти 600 военнослужащих и более 60 образцов техники. После парада будет организовано шествие «Бессмертного полка» и торжественный митинг у памятника Защитникам Советского Заполярья, над которым состоится пролёт 16 военных самолётов.

«Особое внимание мы уделяем участию юнармейцев, кадетов, школьников и молодежи в памятных мероприятиях. Крайне важно передать подрастающему поколению святую традицию чтить подвиг наших предков», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманских ветеранов освободили от оплаты услуг ЖКХ.