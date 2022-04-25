Мурманск, 25 апреля 2022, 21:59 — REGNUM В Мурманске 9 мая пройдут торжественные митинги, шествие «Бессмертного полка», а также парад военной техники и пролет авиации. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис, сообщает региональное правительство.
В параде Победы примут участие почти 600 военнослужащих и более 60 образцов техники. После парада будет организовано шествие «Бессмертного полка» и торжественный митинг у памятника Защитникам Советского Заполярья, над которым состоится пролёт 16 военных самолётов.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманских ветеранов освободили от оплаты услуг ЖКХ.