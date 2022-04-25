25 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:32 — REGNUM Заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что скульптуры двух рабочих на монументе Дружбы народов России и Украины, установленном в Крещатом парке в 1982 году, будут демонтированы в течение недели, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Снос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А заодно и все советские постройки снести, чего уж, включая всю Банковскую, все АЭС, ГЭС и жилые постройки, возведённые после 1917 года», — призывает Анна Т.

Многие пользователи были возмущены таким намерением киевских властей. Граждане считают, что Кличко поступает бесчеловечно и борется с историей своей же собственной страны.

«Вот ведь дебилы! Это с кем борьба? Со своей собственной историей? Ну тогда верните России все наши территории, раз вы такие упоротые!» — пишет Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что бандеровцы не изменяют себе — во время активных боевых действий продолжают заниматься любимым делом — сносить памятники.

«Вот уж действительно других-то проблем нет. Только с памятниками воевать и остаётся», — написала Юлия П.

«У них города обстреливают, а они памятники сносят. Других же проблем нет в стране. Воевать умеют только с историей, по-другому никак», — указывает Юлия В.

Часть людей полагает, что Кличко не только дискредитировал себя в качестве интеллектуала, но и расписался в своей несостоятельности как градоначальник, уничтожающий город, который должен был бы оберегать.

«Вот Кличко, зачем человек пошёл в политику? Голову давно отбили. Я не понимаю, как спортсмены, не имея опыта, образования, знаний, идут в политику, особенно украинскую. Один отбитый, другой клоун. Вот и страна вся в крови утопает», — отметил Сергей Н.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что при бандеровской власти Украину рано или поздно встретил бы печальный конец, поэтому спасать от фашистов следует всю территорию этой страны.

«Сносят всё подряд, а потом говорят, что это Россия всё разрушила. Вот она — хунта Украины в чистом свете. Только разрушать способны. За столько лет ничего толком так и не сумели построить», — подметил Давид Е.

«А что вы хотели? Что они будут беречь памятники, имеющие отношение к России? Бандеровцы не для добрососедства власть на Украине захватили», — подметил Владимир Х.

Нашлись и те, кто отмечают, что вскоре Россия придёт в Киев, чтобы восстановить дружбу народов, а также памятники, воздвигнутые священному союзу двух братских народов России и Украины.

«Столько этим бандеровцам успеть нужно демонтировать за то короткое время, пока их самих не демонтировали. Не успевают, из графика выбиваются», — считает Иесун Н.

«Россия придёт и этот памятник восстановит. Дружбы с бандеровцами точно не будет, это понятно. А вот между русским и украинским народами будет вечное братство. Никакие подонки этому не помешают», — убеждён Михаил Х.

Напомним, 25 апреля мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале о том, что скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины, установленного в Крещатом парке в 1982 году, будут демонтированы в течение недели.