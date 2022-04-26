Москва, , 00:21 — REGNUM Жители Приднестровья сейчас испытывают смешанные чувства. Об этом 25 апреля заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Тирасполь Raymond Zoller

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«В Тирасполе сейчас испытывают надежду, ожидание и тревогу. Надежду потому что всё громче звучат голоса, и т.ч. от официальных лиц России о необходимости признания Приднестровской Молдавской Республики», — заявил эксперт.

В случае успешного развития спецоперации Россия дойдет до границ Приднестровья и этот факт существенным образом изменит геополитическую ситуацию в регионе, полагает политолог.

При этом тревожное ожидание связано с угрозами обострения ситуации и начала боевых действий, пояснил эксперт.

«Регион плотно заселён, при нанесении ударов жертв будет очень много, и это беспокоит всех. Как и то, что со стороны Украины подтянуто много ствольной и реактивной артиллерии» — заключил Соин.

Напомним, что 25 апреля в Тирасполе прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности Приднестровья.