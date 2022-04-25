Мурманск, 25 апреля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Мурманские предприниматели с начала марта подали 96 заявок на получение микрозаймов на сумму 177 млн рублей, сообщает региональное правительство.

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Большая часть предоставленных займов используются на пополнение оборотных средств, другие – на выполнение контрактов на поставку продуктов питания и выполнение работ, часть займов предоставляется без залогового обеспечения.

«Каждую неделю на мы сбиваемся по текущей ситуации, чтобы определять потребность в дополнительных инструментах поддержки. А также мониторим эффективность тех пакетов мер, которые ввели ранее. И та динамика, которую наблюдаем, говорит о том, что меры поддержки востребованы среди предпринимателей малого и среднего предпринимательства», — прокомментировал доклад губернатор Андрей Чибис .

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ прогнозируют рост спроса на услуги микрокредитных компаний.