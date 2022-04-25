Рим, 25 апреля 2022, 21:45 — REGNUM Гражданин Италии Иван Лука Вавассори пропал без вести на территории Украины, передают национальные СМИ 25 апреля со ссылкой на аккаунты Вавассори в социальных сетях.

Техника, захваченная у ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь
Техника, захваченная у ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM

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По имеющимся данным, он направился на Украину наёмником и пропал под Мариуполем.

Предполагается, что Вавассори находился в составе одной из групп наёмников, которые пытались покинуть Мариуполь с оружием в руках и были уничтожены.