Рим, 25 апреля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Гражданин Италии Иван Лука Вавассори пропал без вести на территории Украины, передают национальные СМИ 25 апреля со ссылкой на аккаунты Вавассори в социальных сетях.

Никита Третьяков ИА REGNUM Техника, захваченная у ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь

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По имеющимся данным, он направился на Украину наёмником и пропал под Мариуполем.

Предполагается, что Вавассори находился в составе одной из групп наёмников, которые пытались покинуть Мариуполь с оружием в руках и были уничтожены.