Рим, , 21:39 — REGNUM Экономическая ситуация в мире, в Европе и в Италии ухудшается, но рецессия экономике страны не грозит, заявил 25 апреля глава Центробанка страны Иньяцио Виско.

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Ранее с таким пессимистическим прогнозом выступили в национальной бизнес-ассоциации Confindustria.

Рост цен на энергию, на сырье, некоторые другие особенности делают нынешнее положение непростым, однако его пока нельзя даже сравнивать с кризисом 2009 года, полагает Виско.

По его мнению, экономический рост в Италии существенно замедлится, но о более серьезных последствиях говорить пока нельзя.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.