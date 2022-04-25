Москва, , 21:36 — REGNUM В течение дня российские подразделения ПВО сбили четыре беспилотника укронацистов, сообщил вечером 25 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинские беспилотники были уничтожены в районах Харькова, Донецка и Изюма.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за день сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Изюм, Донецк и Харьков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2380 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

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