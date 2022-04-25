Архангельск, , 21:32 — REGNUM В Архангельской области планируют построить завод по переработке машинного масла, сообщает региональное правительство.

Инвестиции

Инвестор проекта — ООО «Масла СЗФ» — уже получил преференциальный налоговый статус резидента Арктической зоны РФ.

«Компания планирует запустить в Северодвинске собственный завод по переработке машинного масла. Вторичное сырье, которое предприятия должны утилизировать по особым правилам, на новой производственной площадке будет перерабатываться в масляные дистилляты», — сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Глава региона отметил также, что положительные стороны реализации проекта несложно оценить: предприятия региона избавятся от необходимости утилизировать вторсырье и даже будут получать выгоду от его продажи, а отработанные масла без вреда для экологии вновь станут базой для производства смазочных материалов.

Инвестор уже завершил проектирование нового производства и частично закупил оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии намерены построить завод по производству «умных» остановок.