Рим, 25 апреля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Акции в честь Дня Освобождения Италии 25 апреля в ряде городов сопровождались протестами против НАТО, передают национальные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В частности, в Турине активисты бросали на землю флаги НАТО вместо с флагами леволиберальной Демократической партии.

Леволибералы активнее всех прочих партий страны выступают за антироссийские санкции и активное участие Италии в конфликте на Украине.