Москва, 25 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Украинская сторона ведёт себя варварски, из-за их действий угрозе подвергается огромное число мирных жителей, сообщил 25 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Так, в населенном пункте Карловка (ДНР) ВСУ заминировали дамбу Карловского водохранилища. Если мины взорвутся, шесть населённых пунктов будут затоплены, могут погибнуть свыше десяти тысяч человек.

Не говоря о том, что будет разрушена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), в результате чего катастрофической станет санитарно-эпидемиологическая обстановка, особенно учитывая отсутствие у людей лекарств.

Другой пример: в Николаевской области украинские боевики заминировали просёлочные дороги и обочины вблизи населённых пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка. Это сделано, чтобы напугать местных жителей, пытающихся бежать в Россию.

Наконец, в городе Авдеевка (ДНР) в жилом доме по улице Королёва неонацисты оборудовали опорный пункт. На верхних этажах здания они разместили огневые точки, во дворе — тяжёлую технику и РСЗО. Что касается мирных жителей, их «насильно удерживают в своих квартирах, прикрываясь ими как «живым щитом».