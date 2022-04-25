Париж, 25 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Победа Эммануэля Макрона на выборах президента Франции — это триумф истеблишмента, заявил 25 апреля итальянский публицист, политик Массимо Каччари.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Правые силы, не вступая в более широкие коалиции и не пользуясь поддержкой США и международного истеблишмента, никогда не одержат победу ни в одной значительной стране ЕС, полагает Каччари.

Как сообщалось ранее, Макрон во втором туре выборов набрал 58,5% голосов.