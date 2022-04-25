На Урале ещё в одном водоёме погибла рыба
Челябинск, 25 апреля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В озере села Шеломенцево Челябинской области массово погибла рыба. Об этом пишут СМИ.
(сс) Arend
Рыба
По сведениям издания Накануне. Ru, на берегу много погибшей рыбы. Об этом граждане написали в соцсетях.
В региональном минэкологии пояснили журналистам, что подобные случаи были зафиксированы в ряде районов региона. Рыба, как правило, гибнет из-за недостатка кислорода.
Как сообщало ИА REGNUM, также такой случай выявили в Свердловской области.