Челябинск, 25 апреля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В озере села Шеломенцево Челябинской области массово погибла рыба. Об этом пишут СМИ.

(сс) Arend Рыба

По сведениям издания Накануне. Ru, на берегу много погибшей рыбы. Об этом граждане написали в соцсетях.

В региональном минэкологии пояснили журналистам, что подобные случаи были зафиксированы в ряде районов региона. Рыба, как правило, гибнет из-за недостатка кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, также такой случай выявили в Свердловской области.