Москва, , 21:18 — REGNUM Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему Алла Пугачёва неудачно выступила на «Евровидении» в 1997 году. Об этом пишет портал CT News 25 апреля.

Алла Пугачёва Serge Serebro, Vitebsk Popular News

По мнению критика, певица выбрала для участия в конкурсе достаточно сложную песню, а также завершила выступление собственным смехом, что противоречит правилам «Евровидения». Помимо этого, Пугачёва изобразила из микрофона рюмку, что также нарушает регламент.

Напомним, что первое место на «Евровидении» в 1997 году заняла британская группа Katrina and the Waves. Пугачёва, в свою очередь, стала 15-й.

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