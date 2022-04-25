Москва, 25 апреля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему Алла Пугачёва неудачно выступила на «Евровидении» в 1997 году. Об этом пишет портал CT News 25 апреля.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Алла Пугачёва

По мнению критика, певица выбрала для участия в конкурсе достаточно сложную песню, а также завершила выступление собственным смехом, что противоречит правилам «Евровидения». Помимо этого, Пугачёва изобразила из микрофона рюмку, что также нарушает регламент.

Напомним, что первое место на «Евровидении» в 1997 году заняла британская группа Katrina and the Waves. Пугачёва, в свою очередь, стала 15-й.