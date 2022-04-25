Москва, 25 апреля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. На Украине уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У», сообщил вечером 25 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Militaryrussia.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Он уточнил, что российскими ракетными войсками за день было нанесено 15 ударов по пунктам управления, артбатареям и скоплениям живой силы и техники укронацистов.

«Ракетными войсками нанесено 15 ударов.

Поражены: стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артиллерийская батарея и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ», — рассказал Конашенков.