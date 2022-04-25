Москва, , 21:30 — REGNUM Украинская сторона снова сорвала проведение гуманитарной операции на «Азовстали» (город Мариуполь, ДНР), сообщил 25 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Представитель Минобороны отметил, что РФ проявила «исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан» с территории «Азовстали», но очевидно, украинская сторона в реальности настроена иначе: «киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции».

Михаил Мизинцев «По состоянию на 20:00 мск 25 апреля 2022 г. предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался».

Эта ситуация показывает отношение украинской стороны, которая заявляет «о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях».

Одновременно с этим украинские военные «отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации указанных лиц не предпринимают». Очевидно, что киевскому режиму безразличны судьбы своих граждан.

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