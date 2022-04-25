Москва, , 21:15 — REGNUM Прохладная дождливая погода и ночные заморозки ожидаются в Москве в первые выходные дни мая. Об этом сообщил 25 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Весна в Москве. Парк «Зарядье» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, постепенное снижение температуры воздуха в столице начнётся уже с середины текущей недели, а в ночь на воскресенье, 1 мая, возможны заморозки — столбики термометров местами опустятся до — 1 °C.

«До 3 мая существенного повышения температуры ждать не стоит. И хотя 2 и 3 мая заморозки маловероятны, погода будет облачная, с прояснениями, ожидаются небольшие дожди, а максимальные дневные температуры прогнозируются до +10 °C. Это холодная погода», — приводит слова синоптика агентство «Москва».

Таким образом, отметил Вильфанд, погода в Москве «откатывается по своим значениям до первой декады апреля». Постепенного возвращения тёплой погоды можно будет ожидать только к началу рабочих дней — со среды, 4 мая.