Лондон, , 21:10 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» футбольный клуб «Кристал Пэлас» в последнем матче 34-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Эберечи Эзе, Уилфрид Заа, Джеймс Макартур, Конор Галлахер, Жан-Филипп Матета.

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люй Эйлинг, Лиам Купер, Диего Льоренте, Стюарт Даллас, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Джек Харрисон, Родриго, Рафинья, Даниэль Джеймс.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты главного судьи – Константин Хатзидакис и Джеймс Мейнуоринг.

В последний раз «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед» играли между собой 30 ноября 2021 года. Тот матч завершился минимальной победой подопечных Марсело Бьелсы со счетом 1:0 благодаря голу Рафиньи на 90+3-й минуте ударом с пенальти.