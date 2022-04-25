Москва, 25 апреля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Российские боевые самолёты и вертолёты в течение дня работали по скоплениям живой силы и техники укронацистов, сообщил вечером 25 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Ударный вертолет Ка-52

Кроме того, воздушными ударами были уничтожены два склада горючего и четыре командных пункта.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины.

Среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего», — рассказал Конашенков.