Бишкек, , 21:05 — REGNUM Власти Киргизии и Таджикистана уже договорились по вопросу о 600 километров спорных участков границы, осталось ещё около 300 километров. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, передаёт госагентство «Кабар».

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По его словам, проблема делимитации и демаркации киргизско-таджикского рубежа решается медленно не только по вине киргизских чиновников, но и таджикских тоже.

Также глава государства отметил, что вопрос по границе, который не урегулирован за 30 лет независимости страны, за месяц не уладить.

«Люди, которые в этом не разбираются, говорят, что лучше бы забор построили. Как только спорные моменты решим, вот тогда обе стороны и начнут строить забор. Пограничные посты будут открыты. Торговля начнется. Отношения с Таджикистаном будут такими же, как сейчас с Узбекистаном», — резюмировал президент Киргизии.