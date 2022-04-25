Краснодар, , 21:03 — REGNUM 25-летний фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Малком с оценкой 8.07 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Краснодар» — «Зенит» (1:3).

Игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Малком провел на поле все 90 минут. За отведенное время бразилец отметился одним забитым мячом, четырьмя успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач нападающего составила 85%.

В текущем сезоне Малком принял участие в двадцати турах чемпионата России, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

За «Зенит» Малком выступает с 2 августа 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро.