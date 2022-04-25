Реджо-нель-Эмилия, Италия, 25 апреля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» футбольный клуб «Сассуоло» в матче 34-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Каан Айхан, Мерт Мюлдюр, Влад Кирикеш, Гиоргос Кириакопулос, Максим Лопес, Давиде Фраттези, Джакомо Распадори, Хамед Траоре, Доменико Берарди, Джанлука Скамакка.

«Турин»: Войцех Щенсный, Маттия Де Шильо, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Данило, Адриен Рабьо, Денис Закариа, Альваро Мората, Пауло Дибала, Федерико Бернардески.

На данный момент «Ювентус» с восемнадцатью победами и 63-мя набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», набрав 46 очков, располагается на десятой позиции.