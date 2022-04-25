Краснодар, , 20:57 — REGNUM 25 апреля футбольный клуб «Краснодар» в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 потерпел поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счетом 1:3.

Логотип «Зенита»

Первый мяч на 35-й минуте встречи забил 26-летний нападающий сборной России Иван Сергеев после передачи Далера Кузяева – 0:1. Через семь минут Малком удвоил преимущество «сине-бело-голубых» — 0:2. На 73-й минуте вышедший на замену 19-летний воспитанник «быков» Ираклий Манелов сократил отставание хозяев в счете – 1:2. Через пятнадцать минут Магомед Оздоев установил окончательный счет – 1:3.

Желтые карточки получили Андрей Мостовой, Ираклий Манелов и Сергей Петров. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Олег Исаенко, Егор Сорокин, Вячеслав Литвинов, Сергей Петров, Юрий Газинский (Алекс Мацукатов, 61’), Алексей Ионов (Владимир Ильин, 75’), Вячеслав Якимов (Александр Черников, 61’), Сергей Волков (Ираклий Манелов, 65’), Никита Кривцов, Олакунле Олусегун (Руслан Апеков, 65’).

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Дуглас Сантос (Алексей Сутормин, 86’), Вильмар Барриос, Вендел (Данил Круговой, 60’), Клаудиньо (Магомед Оздоев, 78’), Далер Кузяев, Малком, Иван Сергеев (Андрей Мостовой, 59’), Юри Алберто (Александр Ерохин, 78’).