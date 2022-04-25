Москва, , 20:56 — REGNUM Российские Вооруженные силы осуществляют ракетные удары по железнодорожной системе Украины, сообщил вечером 25 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Удары наносятся по тяговым энергоподстанциям, обеспечивающим энергией электровозы, тянущие железнодорожные составы с боевой техникой и вооружением.

«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе», — сказал Конашенков.

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