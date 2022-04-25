Санкт-Петербург, , 20:57 — REGNUM Имя Евгения Зиничева присвоено Санкт-Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС, говорится в указе президента России Владимира Путина от 25 апреля.

Евгений Зиничев Https://vk.com/chibis.andrey

Вузу присваивается почётное наименование «имени Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева», говорится в документе.

Напомним, Зиничев с мая 2018 г. по 8 сентября 2021 г. возглавлял МЧС России. 8 сентября он погиб на арктических учениях на Большом Иркиндинском водопаде.

На учениях присутствовал режиссер Александр Мельник, который оказался в опасной ситуации. Пытаясь спасти режиссёра от смерти, министр разбился, режиссёр тоже.

9 сентября 2021 года Евгению Зиничеву за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, посмертно присвоено звание Героя России.

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