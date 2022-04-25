Екатеринбург, 25 апреля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 88-летняя женщина несколько дней прожила запертой в квартире без воды и еды. Об этом пишут СМИ.

Пожилая пара

По данным Е1. ru, дверь была заперта изнутри на задвижку. Сама гражданка не могла встать с кровати. Последний раз её видели 19 апреля, в магазине ей стало плохо.

Родственница женщины не давала согласия на вскрытие квартиры. Лишь 25 апреля спасателям удалось попасть внутрь. В городском УМВД сообщили журналистам, что участковый уполномоченный вызвал гражданке скорую помощь.