Париж, , 20:42 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» в грядущее летнее трансферное окно может продать 23-летнего флангового атакующего защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими. Об этом 25 апреля сообщило издание RMC Sport.

ПСЖ Psg.fr

По информации источника, у Хакими не очень хорошие взаимоотношения с одноклубниками из Южной Америки.

В текущем сезоне Ашраф Хакими принял участие в 28-ми турах французской Лиги 1 сезона 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В составе сборной Марокко на счету защитника два гола в семи турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Хакими выступает за «ПСЖ» с 6 июля 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 66,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 23-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.