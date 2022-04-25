Челябинск, 25 апреля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Челябинске местного жителя отдали под суд за подкуп директора автошколы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Преступление было совершено в 2018 году. По данным следствия, гражданин не сдал теоретический экзамен и обратился к руководству автошколы через посредника, 35 тыс. рублей. Взамен он добивался незаконной сдачи практического экзамена по вождению.

Прокуратура уже утвердила по его делу обвинительное заключение. Материалы направлены в суд.