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Крылатыми ракетами уничтожен штаб «Правого сектора»* в Новогродовке
*запрещённая в России организация
Москва,
25 апреля 2022, 20:35 — REGNUM Крылатыми ракетами воздушного базирования за последний день были поражены 27 военных объектов украинских нацистов, сообщил вечером 25 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Пуск крылатой ракеты с бомбардировщика дальней авиации
Mil.ru
В том числе ударам подверглись пункты управления, склад боеприпасов и опорные пункты украинских боевиков.
«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины.
В том числе уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал Конашенков.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.