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Москва, , 20:35 — REGNUM Крылатыми ракетами воздушного базирования за последний день были поражены 27 военных объектов украинских нацистов, сообщил вечером 25 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Пуск крылатой ракеты с бомбардировщика дальней авиации Mil.ru

В том числе ударам подверглись пункты управления, склад боеприпасов и опорные пункты украинских боевиков.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины.

В том числе уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал Конашенков.

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