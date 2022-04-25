* запрещённая в России организация

Москва, 25 апреля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Крылатыми ракетами воздушного базирования за последний день были поражены 27 военных объектов украинских нацистов, сообщил вечером 25 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Пуск крылатой ракеты с бомбардировщика дальней авиации

В том числе ударам подверглись пункты управления, склад боеприпасов и опорные пункты украинских боевиков.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины.

В том числе уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал Конашенков.