Москва, , 20:35 — REGNUM Агент 29-летнего флангового атакующего защитника «Динамо» и сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальта Ариэль Красоуски заявил, что футболист останется в московском клубе на следующий сезон.

Диего Лаксальт Soccer.ru

«Диего точно закончит чемпионат в «Динамо». Он останется и на следующий сезон, если ситуация не будет ухудшаться и останется такой же как сейчас. НА самом деле, он очень доволен клубом и рад в нем находиться», — цитирует агента Лаксальта издание Sport24.

В текущем сезоне Диего Лаксальт принял участие в четырнадцати матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Лаксальт выступает за «Динамо» с 1 июля 2021 года после перехода из «Милана» за 3,5 миллиона евро. Текущее соглашение уругвайца с клубом РПЛ рассчитано до 30 июня 2024 года.