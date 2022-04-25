Лондон, 25 апреля 2022, 20:47 — REGNUM Британская и американская актриса Аня Тейлор-Джой собирается побрить голову ради съёмок в приквеле «Безумного Макса». Об этом пишет издание «Российская газета» 25 апреля.
Как сообщает источник, героиня Фуриоса, роль которой предстоит сыграть актрисе, имела максимально короткую стрижку в оригинальном боевике, поэтому Тейлор-Джой планирует аналогичным образом состричь все волосы. К слову, режиссёр проекта Джордж Миллер пока что против подобного решения и надеется найти компромисс во внешнем облике персонажа.
Напомним, что премьера приквела «Безумного Макса» запланирована на май 2024 года. Вместе с Аней Тейлор-Джой в ленте снимется Крис Хемсворт.
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