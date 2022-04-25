Бишкек, , 20:31 — REGNUM В департаменте регистрации населения Киргизии укоренилась «паспортная мафия», чья противозаконная деятельность наносит государству многомиллиардные убытки. Об этом говорится в официальном заявлении министра цифрового развития Киргизии Талантбек Иманов.

Паспорт Киргизии Sheremetievo-pulkov

«Мафия работает не покладая рук 24 часа в сутки. Они спокойно берут взятки, спокойно работают под боком, тем самым давая коррупции процветать максимально спокойно», — отметил он.

По словам высокопоставленного чиновника, его заявление небезосновательно, поскольку подкреплено доказательствами, которые он обещает представить на рассмотрение соответствующих госорганов.

«Масштабы коррупции по подделке паспортов огромные — тысячами выдаются поддельные паспорта. Это угроза национальной безопасности», — подчеркнул глава министерства.

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