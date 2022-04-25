25 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили укрепление рубля по отношению к доллару и евро.

Тимур Кондратьев, , 20:43 — REGNUM Существенное укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дедолларизация идёт полным ходом», — отмечает Михаил Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытка Соединённых Штатов уничтожить курс нашей национальной валюты полностью провалилась. Россия обернула оружие американцев против них самих же.

«А где все эти свидетели доллара по 200? Ещё и Бидону ведь впарили, что по этой цене в России валюту американскую покупают! Бессовестные», — подметил Андрей С.

«Америка в шоке. Они думали, что доллар — это Голиаф, и он с легкостью побьёт маленького Давида. Рубль отправляет доллар в нокаут», — пишет Изатшо М.

Некоторые комментаторы отмечают, что мало кто верил в стойкость российской валюты, но она всё-таки удержалась под санкционным натиском.

«Вспоминаются прогнозы псевдоэкономистов о том, что доллар будет якобы по 500 рублей. Как же радует, что Центробанк всё сделал, чтобы рубль только креп», — написала Вероника М.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Россия постепенно проводит политику дедолларизации, что позитивно сказывается, в том числе и на курсе рубля.

«Откажемся от доллара и евро, и будет нам счастье. Рубль надо укреплять на региональном уровне. Отказ от доллара и иностранных компаний поможет стране выработать и сделать своё отечественное производство. Отказ от засилья иностранных компаний поможет развитию отечественных компаний», — считает Сурен Л.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на позитивные события на рынке валют, ситуация на внутрироссийском рынке оставляет желать лучшего.

«Это всё, конечно, супер-новость, но нам, как простым гражданам, хотелось бы видеть очевидные плюсы от этого в виде низких цен в магазинах, например», — отметил Владислав Ю.

«Ну и чего радоваться? Доллар-евро падают по отношению к рублю, а цены на продукты и т.д. — мама не горюй! Раньше рассказывали, что цены прут из-за доллара, теперь якобы из-за санкций. Завтра, наверное, из-за инопланетян у нас сахар в магазине дорожать будет», — предполагает Алексей А.

«Что с ценами на технику и автомобили? Наверное, всё за копейки уже купить можно, да? Доллар ведь упал. А то, как полетел вверх доллар, тут же взлетело всё, но если начал снижаться, то все почему-то этого не замечают. И ведь ещё есть лекарства, товары для детей и много чего другого, на что цены в космос улетели. Почему не возвращаются к исходным значениям?» — интересуется Олег Б.

Нашлись и те, кто призвали российские контролирующие органы обратить внимание на неадекватные ценники на различные товары в стране.

«Вот и чудно. Теперь нужно понизить цены на то, на что повысили. А государству проконтролировать! Ибо, уродов в стране достаточно, которые спекулируют на всём!» — требует Сергей Н.

Напомним, 25 апреля стали известны данные Московской биржи, согласно которым рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро. Отмечается, что курс евро падал до 77 рублей — на уровень 2020 года.