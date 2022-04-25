Севилья, Испания, 25 апреля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник испанской «Севильи» и сборной Франции по футболу Жюль Кунде уведомил руководство клуба о намерении сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно.

Adrien33000 Жюль Кунде

«Переход в «Севилью» был лучшим вариантом, чтобы улучшить свою игру. Не жалею о своем выборе. Я играл в большом клубе, но хотел бы выступать в еще большем. Посмотрим, что ждем меня в будущем», — цитирует Кунде Telefoot.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» заинтересован в подписании 23-летнего защитника. Сумма трансфера может составить 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Жюль Кунде принял участие в 27-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.