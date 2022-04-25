Москва, , 20:46 — REGNUM Картина «Первый Оскар» режиссёра Сергея Мокрицкого заняла лидирующую позицию в кинопрокате России и СНГ по итогам прошедших выходных. Об этом сообщило информационное агенство «ТАСС» 25 апреля.

В кино Елена Хованская © ИА REGNUM

Отмечается, что фильму удалось собрать 32,1 млн рублей в период с 23 по 24 апреля 2022 года. Второе место занял мультфильм «Финник» Дениса Чернова с результатом в 16,7 млн рублей за аналогичное время.

Напомним, что «Первый Оскар» посвящён событиям Великой Отечественной войны и рассказывает о трёх студентах, ведущих на фронте творческую деятельность. Главные роли в ленте исполнили Тихон Жизневский, Антон Момот и Дарья Жовнер.

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