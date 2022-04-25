Москва, 25 апреля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Картина «Первый Оскар» режиссёра Сергея Мокрицкого заняла лидирующую позицию в кинопрокате России и СНГ по итогам прошедших выходных. Об этом сообщило информационное агенство «ТАСС» 25 апреля.

Елена Хованская ИА REGNUM В кино

Отмечается, что фильму удалось собрать 32,1 млн рублей в период с 23 по 24 апреля 2022 года. Второе место занял мультфильм «Финник» Дениса Чернова с результатом в 16,7 млн рублей за аналогичное время.

Напомним, что «Первый Оскар» посвящён событиям Великой Отечественной войны и рассказывает о трёх студентах, ведущих на фронте творческую деятельность. Главные роли в ленте исполнили Тихон Жизневский, Антон Момот и Дарья Жовнер.