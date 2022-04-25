Москва, , 20:22 — REGNUM Информационная система «Посейдон» создана в России для борьбы с коррупцией, говорится в подписанном 25 апреля указе президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин Kremlin.ru

В документе сказано, что государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон» создана для «повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

В указе отмечается, что администрация президента является координатором системы «Посейдон». Функции оператора этой системы возложены на Федеральную службу охраны РФ.

Администрации поручено в трёхмесячный срок установить порядок информационного взаимодействия системы «Посейдон» с другими информационными системами.

Также администрации президента поручено определить те организации и тех людей, которые предоставляют информацию для включения в систему «Посейдон».