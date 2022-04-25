Манчестер, Великобритания, , 20:15 — REGNUM 31-летний опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в США или Турции.

Манчестер Сити - Вест Бромвич 3:1 Mancity.com

«Из-за моих корней мне, естественно, интересная Турция. Еще мне нравятся США, я был там в отпуске несколько раз», — цитирует Гюндогана издание Sport1.

В текущем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца два ассиста в девяти встречах.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 1 июля 2016 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 27 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.