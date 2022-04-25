Архангельск, , 20:03 — REGNUM В Архангельской митрополии прошла презентация только что вышедшей в свет Энциклопедии Императорского Православного Палестинского общества (ИППО). Началось мероприятие с церковной службы в память скончавшегося в апреле 1765 года Михаила Ломоносова, которую служил Митрополит Архангельский Корнилий (Синяев).

Членов Ломоносовского фонда и регионального отделения ИППО с книгой познакомил ее редактор — руководитель научной секции ИППО Сергей Житенев. В энциклопедии на 800 страницах 1457 научных статей, в том числе 9 об архангельском отделении общества до революции 1917 года и после 1991 года и его деятелях. Их авторами стали члены ИППО профессор Северного Арктического университета Сергей Шаляпин, работник Архангельского государственного архива Татьяна Санакина и другие.

В научных статьях биографии епископа Архангельского и Холмогорского Иоанникия — создателя в конце XIX века отделения Палестинского общества в Архангельске, благотворителя научно-исследовательских программ по истории Русского Севера нынешнего регионального отделения ИППО предпринимателя Владимира Крупчака. Редактор энциклопедии передал экземпляр книги Митрополиту Корнилию для православной библиотеки.

Сергей Житенев также представил Энциклопедию студентам культурологам и религиоведам Северного Арктического университета. Мероприятия посвящены 140-летию Императорского Православного Палестинского общества.