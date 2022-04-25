Москва, 25 апреля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Сергей Горох, являющийся директором Бориса Моисеева, рассказал о расходах на музыканта. Об этом 25 апреля сообщило издание StarHit.

Дарья Антонова ИА REGNUM Борис Моисеев

По словам Гороха, содержание столкнувшегося с двумя инфарктами Моисеева обходится ему в 100 тыс. рублей в месяц. Также директор отметил, что тратит эту сумму из личного бюджета, а пенсия и прочие отчисления остаются самому артисту.

Ранее стало известно о том, что Сергей Горох и Борис Моисеев подписали договор, согласно которому директор должен заботиться о певце до смерти. Взамен Горох получит в наследство квартиру артиста, стоимость которой оценивается в 70 млн рублей.