Баку, , 20:03 — REGNUM Расчёты с Россией за газ азербайджанская госкомпания SOCAR ведёт не в рублях, а в рамках договора о сезонном обмене природным газом, сообщили 25 апреля в пресс-службе организации.

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Отметив, что в СМИ появились сообщения о том, что Баку платит в рублях за газ, получаемый из России, в азербайджанской компании уточнили: «Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности».

Отмечается, что между Россией и Азербайджаном действует двухлетнее соглашение от 2021 года о сезонном обмене природным газом. Из Азербайджана в РФ газ поставляется летом, а из РФ в Азербайджан – столько же – зимой.

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